Rissa a Vibo: la polizia chiude un locale pubblico per trenta giorni

Rissa in centro cittadino a Vibo Valentia con un ferito. Ad intervenire è stata la Squadra Mobile che è riuscita a ricostruire la dinamica degli eventi, riscontrando che la violenta rissa ha coinvolto un numero consistente di giovani ed è partita dall’interno di un esercizio pubblico. Il locale risultava essere stato già in passato teatro di risse, oltre che ritrovo abituale di persone annoveranti precedenti penali, ragion per cui era stato sottoposto a provvedimento di chiusura nel mese di dicembre del 2022. Sulla scorta delle evidenze emerse il questore di Vibo Valentia, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha emesso un nuovo provvedimento di chiusura per giorni 30 dell’esercizio commerciale sospendendone la licenza. Al provvedimento è stata data immediata esecuzione dagli agenti della Squadra Mobile e della Divisione di polizia amministrativa della Questura.

