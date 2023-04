Incidente a Filadelfia, donna esce fuori strada: trasportata al Pronto soccorso

La giovane ha riportato diversi traumi. A causa della pioggia non è stato possibile l’intervento dell’elisoccorso

Incidente stradale questo pomeriggio nel territorio di Filadelfia. Una donna di 37 anni, a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava – una Peugeot – uscendo così fuori strada. La donna, M. M., ha riportato diverse ferite ed è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. In particolare, i sanitari giunti sul posto hanno potuto constatare traumi alla colonna vertebrale, alle ginocchia e alla spalla destra. A causa della pioggia non è stato possibile l’intervento dell’elisoccorso.

