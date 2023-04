Soriano: da rivedere la proposta di sorveglianza speciale nei confronti di Criniti

La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione la decisione in ordine alla sorveglianza speciale nei confronti di Domenico Criniti, 39 anni, di Soriano Calabro. Accolto in tal senso un ricorso degli avvocati Giuseppe Di Renzo e Giuseppe Orecchio. Criniti è accusato di tentata estorsione sui lavori pubblici alla locale caserma dei carabinieri. La Corte d’Appello dovrà quindi motivare in ordine all’attualità della pericolosità sociale, mentre le condotte segnalate nella proposta della misura di prevenzione – ha evidenziato la difesa – risalgono a due anni prima. Da ricordare che nell’ottobre scorso Domenico Criniti ha lasciato il carcere e nei suoi confronti è stato disposto il giudizio immediato per la vicenda della tentata estorsione.

LEGGI ANCHE: Tenta estorsione sui lavori alla caserma dei carabinieri di Soriano, giudizio immediato