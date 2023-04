Incidente in pieno centro a Mileto: ferita una donna

Incidente stradale in pieno centro a Mileto. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda si è scontrata contro una Fiat 500 parcheggiata sulla pubblica via. L’incidente è avvenuto in via Conte Ruggero e la Panda – alla cui guida si trovava una donna – dopo lo scontro si è capovolta. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con un’ambulanza e la polizia municipale, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso. La donna, ferita ad una spalla ma vigile, è stata trasferita in ospedale a Vibo Valentia per ulteriori accertamenti.

LEGGI ANCHE: Incidente a Filadelfia, donna esce fuori strada: trasportata al Pronto soccorso

Scontro tra auto a Pizzo, fuori pericolo la donna rimasta ferita

Scontro tra due auto sulla statale 18 al bivio di Ionadi, ferite tre persone