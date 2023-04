“Sfottò” a Rombiolo, il sindaco di San Calogero e la squadra di calcio prendono le distanze dai tifosi

“Desideriamo esprimere il nostro dispiacere alla società sportiva e alla comunità rombiolese. Pensiamo sia necessario un atto di pacificazione tra le due società calcistiche che rinnovi i buoni rapporti che storicamente legano San Calogero e Rombiolo. Ci auguriamo si possa mettere fine a questo poco edificante episodio”.

Così il sindaco di San Calogero Giuseppe Maruca, e il presidente della squadra di calcio del San Calogero-Calimera, Michele Pugliese, in una missiva indirizzata al primo cittadino di Rombiolo Domenico Petrolo che, nei giorni scorsi, aveva pubblicamente denunciato la presenza di un nutrito gruppo di tifosi provenienti da San Calogero i quali, domenica pomeriggio, nei pressi del palazzo Municipale di Rombiolo (al termine della partita vinta per una rete a zero dal San Calogero) avevano intonato “sfottò” e cori con offese alla comunità rombiolese. “Si è evitato il peggio – aveva affermato Petrolo – solo grazie allo spirito di tolleranza e al buon senso dei rombiolesi. Un’azione da far configurare – aveva aggiunto il sindaco Petrolo – anche reati come il corteo non autorizzato e il vilipendio alle istituzioni”. Al contempo, il primo cittadino di Rombiolo aveva invitato il sindaco di San Calogero e la società di calcio del San Calogero-Rombiolo a stigmatizzare l’episodio con atti formali al fine di ripristinare un clima di civile convivenza tra le due comunità recuperando i sani valori dello sport”. Ora, quindi, la presa di distanza dal comportamento dei tifosi da parte del sindaco di San Calogero e del presidente della squadra di calcio.

