Imponimento: l’imprenditore Facciolo lascia i domiciliari

Il Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento di un’istanza presentata dall’avvocato Giovanni Vecchio, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, che erano stati applicati nei confronti di Antonio Facciolo, 64 anni, imprenditore vibonese coinvolto nell’operazione “Imponimento”, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Antonio Facciolo viene ritenuto dalla Dda di Catanzaro un imprenditore intraneo al clan Anello-Fruci di Filadelfia e Acconia di Curinga. Tuttavia, il Tribunale del Riesame aveva già riqualificato la condotta contestatagli nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Attualmente Antonio Facciolo è imputato innanzi al Tribunale collegiale di Lamezia Terme dove è in corso di celebrazione il processo di primo grado per l’operazione Imponimento. Lo stesso Antonio Facciolo è coinvolto anche nell’operazione Olimpo con l’accusa di concorso in estorsione unitamente a Francescantonio Stillitani e Vincenzo Calafati. Tuttavia l’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal gip distrettuale è stata annullata dal Tribunale del riesame per mancanza di gravità indiziaria.

