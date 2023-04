Cultura ed eventi, Sbv e Comune di Tropea esclusi dai finanziamenti della Regione

Nulla da fare per il Sistema bibliotecario vibonese e per il Comune di Tropea che restano esclusi dai finanziamenti erogati dalla Regione Calabria relativi ad un avviso pubblico sugli eventi di promozione culturale che metteva sul “piatto”, complessivamente, tre milioni e 200 mila euro. Il punteggio minimo da raggiungere per l’erogazione dei fondi era di 60: il Comune di Tropea, guidato dal sindaco Giovanni Macrì, si è però fermato a 58,23 punti, mentre meglio ha fatto il Sistema Bibliotecario vibonese, guidato da Fabio Signoretta (primo cittadino di Ionadi), che ha raggiunto 59,67 punti ma è rimasto ugualmente escluso dai finanziamenti del Pac 2014-2020 che punta a rendere maggiormente fruibile il patrimonio culturale regionale sostenendo la promozione di eventi in grado di mobilitare significativi flussi turistici. In particolare, la Regione Calabria – nell’ambito del Piano cultura – ha inteso sostenere tutti quegli interventi tesi a promuovere le risorse dei vari territori provinciali. La graduatoria è stata pubblicata il 24 aprile scorso e restano fuori gli unici due enti vibonesi che vi avevano partecipato, entrambi per mancanza del raggiungimento minimo del punteggio necessario per l’erogazione dei fondi. Il Comune di Tropea perde così un finanziamento di 60mila euro, mentre il Sistema Bibliotecario vibonese perde 99mila. Da capire, ora, a chi attribuire le responsabilità per tale esclusione: ai due enti vibonesi nella presentazione dei progetti o alla Regione Calabria chiamata a valutarli e poi escluderli per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo?

