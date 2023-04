Detenzione di mezzo chilo di marijuana, tre arresti a Pizzo

Transitavano in una via del centro storico di Pizzo, ma non si erano accorti della presenza di un’auto “civetta” della Squadra Mobile di Vibo Valentia. I poliziotti sono quindi intervenuti sottoponendo a controllo e perquisizione tre persone, oltre alle due autovetture. All’interno di una delle auto è stato così rinvenuto mezzo chilo di marijuana in una busta termosaldata sottovuoto, occultata a sua volta dentro una busta della spesa, oltre a 600 euro suddivisi in dodici banconote da 50 euro.

Le modalità di conservazione della sostanza stupefacente, la sua ingente quantità, nonché il denaro in piccolo taglio hanno portato i poliziotti a sospettare che la detenzione fosse destinata allo spaccio. Pertanto all’esito delle indagini, coordinate dalla Procura di Vibo, Massimiliano De Vita, 42 anni, di Pizzo, Michele Piperno, 33 anni, di Piscopio, e Marcello Greco, 42 anni, originario di Sant’Onofrio, ma residente a Piscopio, sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi sottoposti agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Vibo ha confermato la convalida degli arresti. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Antonio Porcelli e Francesco Marincola (De Vita), Aldo Currà (Piperno) e Tiziana Barillaro (per Greco).

