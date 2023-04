Ritrovato il giovane scomparso ieri a Vibo Valentia

E’ stato ritrovato Bilal Moro a Portosalvo e versa in buone condizioni di salute. Il ragazzo di origine marocchina che vive a Pizzoni con la sua famiglia da quasi vent’anni, era scomparso nella mattinata di ieri dopo essere sceso alla fermata dell’autobus nei pressi della Biblioteca comunale di Vibo Valentia. Da quel momento si erano perse le tracce del giovane ed era scattata la ricerca per rintracciarlo. Bilal si trovava nel capoluogo di provincia, al momento della scomparsa, poiché frequenta la scuola Ipseoa Gagliardi di Vibo. Dopo la denuncia da parte dei familiari i carabinieri si sono messi alla sua ricerca e, al contempo, attraverso i social network, una rete di persone ha contribuito a lanciare l’allarme per ritrovare il giovane. La vicenda si è conclusa a lieto fine e il ragazzo è ora con i suoi familiari. Da quanto si apprende da fonti vicine al giovane, il ritrovamento è avvenuto stamani nella frazione di Portosalvo. Bilal è stato condotto al nosocomio di Vibo Valentia per accertamenti.

LEGGI ANCHE: Scomparso ragazzo di Pizzoni sceso in autobus a Vibo, scattate le ricerche