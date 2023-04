Rissa e feriti a San Gregorio d’Ippona, indagano i carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare tutte le responsabilità in ordine ad una rissa che ieri sera a San Gregorio d’Ippona ha coinvolto cinque migranti. La violenta lite, iniziata in un’abitazione privata e continuata in strada, ha registrato botte fra i contendenti ed il lancio di bottiglie di vetro. Diversi i feriti ed anche le tracce di sangue in strada. All’arrivo dei militari dell’arma, alcuni dei protagonisti della rissa si sono chiusi in casa mentre un altro è scappato. A tentare di sedare gli animi fra i migranti è intervenuto anche il sindaco Pasquale Farfaglia. Condanna per l’accaduto è arrivata dalla Lega con il segretario provinciale Mino De Pinto e il sostenitore locale Gregorio Lo Muto.

LEGGI ANCHE: Vibo, incidente sul lavoro: muore un 70enne

Ritrovato il giovane scomparso ieri a Vibo Valentia

Scomparso ragazzo di Pizzoni sceso in autobus a Vibo, scattate le ricerche