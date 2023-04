San Calogero: giovane ustionato trasportato allo Jazzolino

I sanitari del 118 sono intervenuti questo pomeriggio a San Calogero per soccorrere un giovane di origine bulgara A. B. A. A. le iniziali, che presentava diverse fratture e ustioni. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato le ferite del giovane su tutto il corpo. [Continua in basso]

I medici giunti a bordo di un’ambulanza avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso. A causa però delle avverse condizioni meteo non è stato possibile attivare il velivolo. Il paziente è stato pertanto trasportato in ambulanza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.