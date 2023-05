Cassano, pioggia di proiettili contro una donna: ipotesi delitto di ‘ndrangheta

Una donna è stata uccisa nella serata di ieri a colpi d’arma da fuoco in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell’alto Cosentino. Si tratta di Antonella Lopardo, 49 anni, freddata con un’arma lunga e non è escluso possa essere stato usato un fucile kalashnikov. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a casa insieme al marito, già noto alle forze dell’ordine, quando qualcuno ha suonato al campanello. La vittima è andata ad aprire e non appena sull’uscio della porta è stata colpita da più proiettili. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del delitto di ‘ndrangheta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e quelli del Comando provinciale di Cosenza che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di chiarire quale possa essere la matrice del delitto. Al momento non sarebbe neanche esclusa l’ipotesi, qualora si tratti di un omicidio legato alla criminalità organizzata, che l’obiettivo del sicario o dei sicari, – su questo non ci sono ancora certezze -potesse essere il marito della vittima.

