Donna si getta da un ponte nel Vibonese dopo una lite col marito: è grave

Si sarebbe gettata da un ponte dopo un’accesa lite con il marito, riportando gravi ferite che hanno imposto questa mattina il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Catanzaro. L’episodio risale a questa notte ed è avvenuto lungo la strada provinciale tra Pizzo e Tropea, nel territorio comunale di Briatico. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. La donna, una cinquantenne cosentina, era in auto con il marito. Secondo quanto si apprende, i due stavano litigando e la donna ha fatto fermare l’auto, sarebbe quindi scesa e si sarebbe gettata dal ponte cadendo da un’altezza di circa dieci metri. Il marito ha quindi chiamato i carabinieri che sono subito giunti sul posto. La donna, che ha riportato un trauma alla testa e fratture alle costole, è stata trasportata in un primo momento allo Jazzolino di Vibo. Questa mattina il trasferimento nel capoluogo di regione.