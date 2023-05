Accattonaggio di minori a Vibo, foglio di via per una donna

In serata e nel corso dei controlli sulla movida notturna in provincia, la polizia ha identificato 262 persone di cui 40 con precedenti

Gli uomini della Squadra Mobile, in sinergia operativa con la Divisione Anticrimine della Questura, nel corso di servizi di contrasto al degrado urbano hanno individuato una donna che stava sfruttando un minore per accattonaggio. Dopo l’identificazione, la donna è stata denunciata e poi, su ordine del questore, è stato emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio, prescrivendole di lasciare il comune di Vibo Valentia con il divieto di rientrarvi.

Nella serata di ieri è stato inoltre svolto un servizio di prevenzione e contrasto alla c.d. movida violenta, impegnando la Squadra mobile insieme al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale, la polizia stradale oltre alle volanti dell’U.P.G.S.P. e all’unità cinofila. Sono state identificate 262 persone, di cui oltre 40 con precedenti. Effettuati controlli su 130 veicoli e sottoposti molti autisti all’alcol test. Nella circostanza, personale della Squadra mobile ha trovato un ragazzo che portava con sé diverse dosi di marijuana. Da qui la segnalazione alla Prefettura per uo personale di sostanze stupefacenti.

Marijuana e kit per lo spaccio in casa: due denunce nel Vibonese