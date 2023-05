Inchiesta Maestrale: la Dussmann sospende l’arrestato Coscarella

In relazione all’operazione Maestrale-Carthago dalla Dussmann Service, riceviamo e pubblichiamo: “La Dussmann Service che da sempre opera nel pieno rispetto della legge e nella massima trasparenza, si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati sulle pagine del vostro giornale. A seguito alla chiusura delle cucine dell’Asp di Vibo Valentia per motivi strutturali non dipendenti da Dussmann, la nostra Società, dovendo urgentemente garantire l’esecuzione di un pubblico servizio, ha avuto l’autorizzazione dall’Asp stessa – in data 19 luglio 2018 – a produrre provvisoriamente i pasti da una cucina esterna.

La scrivente si dissocia da qualsiasi condotta eventualmente messa in atto da Gregorio Coscarella al di fuori dalla legalità in generale e dai principi etici aziendali. L’Azienda ha già provveduto a sospendere il signor Coscarella in attesa che la Sua posizione sia verificata e chiarita. Dussmann si difenderà nelle sedi opportune a tutela del proprio buon nome”.

