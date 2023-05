Inchiesta Maestrale, nota dell’avvocato Di Renzo per Azzurra Pelaggi

Dall’avvocato Giuseppe Di Renzo in relazione agli articoli apparsi sulla nostra testata riguardanti l’avvocato Azzurra Pelaggi riceviamo e pubblichiamo:

“Ricevo incarico al fine di significare, che pur nel dovuto rispetto delle indagini e degli approdi ai quali l’attività medesima è giunta, occorre osservare quanto segue:

la ricostruzione operata nel provvedimento, pur deferentemente osservata, è frutto di una ricostruzione che si appalesa, connaturalmente alla procedura, totalmente unilaterale in quanto priva di verifica giudiziale. L’assistita, per il mio tramite, al diffondersi della notizia sui media, da cui ha appreso la propria posizione di indagata, ha chiesto immediatamente di essere “sentita” depositando in Procura una richiesta di presentazione spontanea, rispetto alla quale si confida, pur consci del carico di lavoro dell’Ufficio, in un rapido espletamento. Continuo a ritenere che rappresentare un’indagata, la cui responsabilità è ben lungi dall’essere dimostrata, quale responsabile dei fatti ascritti, in assenza di giudiziale giustificazione, sia un totale fuor d’opera ed un’attività suscettibile di risultare ex post del tutto erronea. L’avv. Pelaggi, pur dichiarandosi del tutto estranea alle contestazioni, e ciò non in ragione di un auspicio, ma della convinzione supportata da documenti, della liceità del proprio operato, rimane fiduciosa circa la capacità di accertamento dei fatti”.

