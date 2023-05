Rombiolo, illuminazione pubblica compromessa dalla caduta di un albero

Il maltempo che in queste ultime ore sta interessando la provincia di Vibo, sta provocando danni e disagi in diversi centri. A Rombiolo “le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un albero, in zona Croce di Pietra (Pernocari), il quale ha danneggiato alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica e trinciato totalmente i relativi cavi elettrici. Per tale motivo, – ha fatto sapere l’amministrazione comunale – purtroppo, alcune zone rimarranno senza illuminazione pubblica fino al completo ripristino“. L’ondata di maltempo che si protrae da quasi 48 ore, ha causato danneggiamenti sparsi nel territorio provinciale, in particolare a Briatico, Pizzo, Sant’Onofrio e nelle preserre. Sempre a causa del forte vento, nella giornata di ieri, sabato 20 maggio, è stato necessario istituire provvisoriamente un divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan tra lo svincolo di Mileto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” (km 370,500) e lo svincolo di Reggio Calabria dell’Autostrada A2 “Diramazione Reggio Calabria”, in entrambe le direzioni di marcia.

