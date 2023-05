Riciclaggio per 200mila euro, assolta imputata di Gerocarne

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Tiziana Macrì, ha assolto perché il fatto non sussiste Arianna Idà, 24 anni, di Gerocarne, accusata del reato di riciclaggio. Il pm Eugenia Belmonte aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione, ma il Tribunale – in accoglimento delle argomentazioni difensive degli avvocati Giuseppe Di Renzo e Sergio Rotundo – ha assolto l’imputata. Arianna Idà era stata arrestata nell’aprile dello scorso anno dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dai poliziotti del Commissariato di polizia di Serra San Bruno con l’accusa di riciclaggio. Arianna Idà – figlia del più noto Franco Idà, cognato del boss ergastolano Bruno Emanuele – all’arrivo della polizia si sarebbe allontanata velocemente dall’abitazione del cugino Michele Idà – arrestato per detenzione di armi, munizioni e stupefacenti – , portando con sè due borse e cercando di nascondersi in altri appartamenti; inseguita a piedi e bloccata dai poliziotti, è stata trovata in possesso della somma in contanti di 202.000 euro, denaro sottoposto a sequestro ed ora dissequestrato dal Tribunale. L’operazione della polizia arrivava dopo il clamore mediatico sollevato dalle inchieste giornalistiche sui portatori delle statue durante le processioni di Pasqua a Soriano in cui figurava – fra gli altri – pure Michele Idà, cugino omonimo dell’arrestato e fratello di Arianna Idà.

