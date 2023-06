Crolla parte del cornicione dal palazzo che ospita a Vibo il Conservatorio

Non registrati danni a persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

Un crollo, che per fortuna non ha registrato feriti, ha coinvolto nella serata di ieri il cornicione dello storico palazzo che ospita il Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca”. L’episodio è avvenuto nel cuore del centro storico di Vibo Valentia e solo per casualità non ha coinvolto alcuni passanti. Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco che hanno proceduto alle verifiche dell’edificio e alla messa in sicurezza dell’area, molto frequentata soprattutto dagli studenti. L’episodio ha destato allarme tra i residenti, preoccupati per la staticità dell’edificio

LEGGI ANCHE: Musica e scuola incontrano il territorio: convenzione tra il Comune di Spilinga e il Conservatorio di Vibo

Il Conservatorio “Torrefranca” di Vibo, una storia lunga 40 anni: «La chiave del successo? I docenti»