Sorveglianza speciale revocata in appello per 43enne di Soriano

Revocata dalla Corte d’Appello di Catanzaro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di Flippo De Marco, 43 anni, di Soriano Calabro. La sorveglianza speciale gli era stata applicata nel gennaio scorso dal Tribunale di Catanzaro per la durata di anni due, ritenendolo i giudici un soggetto socialmente pericoloso, in ragione della sussistenza di indizi di appartenenza a sodalizi criminali per spaccio di sostanze stupefacenti per il quale è stato condannato nel luglio dello scorso anno a 10 e 8 mesi di reclusione nonchè per essere indiziato del delitto di Matteo Vinci (saltato in aria con un’autobomba a Limbadi) nel processo noto come “Demetra 2”. In accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di Filippo De Marco dagli avvocati Giuseppe Orecchio e Vincenzo Cicino, la Corte d’Appello di Catanzaro ha quindi revocato la misura della sorveglianza speciale. In particolare la Corte ha evidenziato che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe considerato l’attualità della pericolosità sociale poichè i fatti contestati a De Marco si sarebbero arrestati all’anno 2018 mentre il giudizio di prevenzione avrebbe avuto inizio nel corrente anno 2023. Inoltre, le frequentazioni con noti pregiudicati erano da considerarsi elemento neutro e non bastevole per la invocata misura. Da ricordare che per il delitto di Matteo Vinci, la Dda di Catanzaro aveva chiesto anche per Filippo De Marco la condanna all’ergastolo, ma dal coinvolgimento per tale grave fatto di sangue De Marco è stato assolto in primo grado.

