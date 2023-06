Vibo Valentia, rocambolesco incidente in pieno centro

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato in una zona centralissima di Vibo Valentia e precisamente all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Alessandro Manzoni, a pochi metri dalla sede della polizia stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura Dr è sbandata finendo per capovolgersi dopo aver impattato con una Fiat Panda. Nonostante la violenza dell’urto, fortunatamente il bilancio del rovinoso scontro non registra vittime, ma solo feriti. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per le prime cure ed un veloce trasporto del ferito in ospedale. per i rilievi ed al fine di accertare eventuali responsabilità, sul posto dell’incidente si sono portati i poliziotti della Stradale.

