Colpisce con una zappa il vicino di casa nel Catanzarese: arrestato

Ha aggredito il vicino di casa colpendolo con una zappa in testa e all’orecchio, mentre il figlio della vittima è stato denunciato per minaccia. È accaduto a Borgia, centro del Catanzarese, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una furibonda lite avvenuta per cause collegate a dissidi condominiali. I militari della Stazione di Borgia hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di tentato omicidio, mentre il figlio della vittima è stato denunciato perché ha minacciato di morte l’uomo impugnando una mazza da baseball. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale di Catanzaro, mentre i carabinieri hanno sequestrato gli oggetti utilizzati nel corso della lite. (Agi)

