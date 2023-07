Si allontana da Serra senza fare ritorno, attivato il piano di ricerca

Da ieri sera non si hanno più notizie di Valentina Codeluppi, 39 anni, di Serra San Bruno. La donna si è allontanata con l’auto senza portare con sé il telefonino e senza dare spiegazioni ai familiari. Ore di ansia, quindi, per la famiglia che ha avvertito le forze dell’ordine. La Prefettura di Vibo Valentia ha nel frattempo attivato il piano di ricerca per le persone scomparse.

