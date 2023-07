Rinascita Scott: l’avvocato Francesco Stilo lascia i domiciliari

Lascia gli arresti domiciliari per l’obbligo di dimora nel comune di residenza l’avvocato Francesco Stilo, 51 anni, imputato nel maxiprocesso Rinascita Scott. Stilo si trovava ai domiciliari dal novembre 2020, dopo l’arresto in carcere del 19 dicembre 2019 all’atto del blitz di Rinascita Scott. La decisione di passare all’obbligo di dimora è del Tribunale collegiale di Vibo Valentia dinanzi al quale si sta celebrando il maxiprocesso, in accoglimento di una richiesta dell’avvocato Paola Stilo per via dell’affievolimento delle esigenze cautelari a causa delle condizioni di salute e del tempo trascorso dell’applicazione della misura (3 anni e 7 mesi), oltre che del comportamento processuale dell’imputato che si è dimostrato rispettoso delle prescrizioni imposte. Da ricordare che nell’aprile scorso la prima sezione penale della Cassazione aveva annullato con rinvio per Francesco Stilo l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 15 novembre 2022. Secondo la Suprema Corte, infatti, la decisione del Riesame di Catanzaro non aveva dato alcun conto “dell’esposizione degli argomenti che hanno indotto il Tribunale a disattendere gli specifici motivi dell’appello presentati da Stilo, che aveva chiesto che venisse riconosciuto un affievolimento delle esigenze cautelari, sulla base del sopravvenuto ridimensionamento degli indizi a suo carico inerenti le contestazioni” che gli vengono mosse. In particolare, In particolare, nel ricorso si evidenziava che, dalle dichiarazioni “rilasciate da Porcelli Francesco, Crudo Maria Rosa, Porcelli Concetto, Mazzocca Francesca, Mazzocca Roberto e Florio Domenica, si evinceva che gli stessi non avevano mai subito pressioni ovvero minacce da parte di Stilo”.

