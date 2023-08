Tenta il suicidio nel Vibonese e aggredisce i poliziotti che l’hanno salvato

Personale della Squadra Volante del Commissariato di Serra San Bruno è intervenuto nel centro di accoglienza di Brognaturo a seguito della segnalazione di un cittadino extracomunitario in stato di forte agitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato un individuo che si allontanava verso il proprio alloggio. Non appena raggiunto, quest’ultimo ha afferrato repentinamente un cappio, già preparato, avvolgendolo intorno al proprio collo per cercare di impiccarsi. Solo grazie all’immediato intervento dei poliziotti è stato evitato il compimento dell’insano gesto da parte dell’extracomunitario che, non riuscendo a portare a termine l’intento suicida, ci ha riprovato dapprima con una penna e, successivamente, impugnando un coltello di grosse dimensioni celato tra le lenzuola del suo letto. La violenta azione è stata interrotta ancora una volta dai poliziotti, divenuti a loro volta bersagli del cittadino extracomunitario che ha tentato di colpirli in parti vitali. Il tragico epilogo non si è verificato solo grazie all’utilizzo dei giubbotti antiproiettile indossati dai poliziotti intervenuti. Una volta tratto in arresto, è stato condotto in carcere a Vibo Valentia.

