La Vibonese punta su Danilo Gaeta: l’esterno offensivo nuovo giocatore rossoblù

Più di 100 presenze tra i professionisti. Cresciuto pane e pallone nel settore giovanile della Salernitana dove ha timbrato il cartellino in prima squadra in Serie B per due volte, contro Foggia e Palermo. È il passaporto calcistico di Danilo Gaeta, da qualche ora ufficialmente un nuovo calciatore della Vibonese. Dopo tutta la trafila giovanile a Salerno, dove ha disputato anche 50 partite con la formazione primavera, l’esterno d’attacco classe 1999, nativo di Avellino, ha giocato per tre stagioni di fila con la Paganese, poi Fidelis Andria, Cavese e, lo scorso anno, Casarano. Soddisfatto m𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗕𝘂𝘀𝗰è: «Devo ringraziare la società che mi ha messo a disposizione quasi tutta la rosa fin dai primi giorni di ritiro. E non è una cosa scontata, soprattutto in questo periodo. Con noi si aggiunto anche Gaeta che, siamo sicuri, ci darà una grossa mano».

