Longobardi: imprenditore agricolo minaccia di buttarsi da un traliccio dell’alta tensione

Una protesta è in atto nella frazione Longobardi, di Vibo Valentia, dove l’imprenditore agricolo Giovanni Virdò, si è arrampicato su un traliccio dell’alta tensione minacciando il gesto estremo se non verranno accolte le sue richieste: l’assegnazione di un alloggio popolare dopo lo sfratto subito al termine di una vicenda giudiziaria. L’imprenditore che da stamattina si trova a un’altezza di una ventina di metri dal terreno, non è nuovo a simili proteste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che stanno cercando una mediazione con Virdò, nel tentativo di farlo desistere dal portare a oltranza la protesta, oltre al personale dei vigili del fuoco e del 118 guidati dal dirigente Antonio Talesa. Convinto delle propria decisione, l’imprenditore agricolo sta resistendo a ogni tentativo da parte delle forze dell’ordine di farlo desistere. Le trattative, dunque, procedono.

