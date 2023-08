Lotta all’abusivismo, il Comune di Vibo replica alla Regione

Nelle scorse ore la Regione Calabria ha commissariato trenta Comuni per inerzia e inadempienza sul fronte del fenomeno dell’abusivismo edilizio. Tra questi anche Ionadi e Vibo Valentia. Gli enti non avrebbero esercitato la necessaria vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia in tema di controllo del territorio e repressione dell’abusivismo. Sulla vicenda il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo ha sostenuto: Vista la nomina del commissario ad acta avvenuta dalla Regione Calabria in merito alla lotta all’abusivismo edilizio; visto il decreto del presidente della Regione Calabria del febbraio scorso dove vengono indicati 31 interventi di abusi edilizi, si precisa che, delle suddette 31 pratiche, una risulta demolita a cure e spese del responsabile dell’abuso, mentre le rimanenti trenta risultano essere state evase, per come comunicato alla Procura della Repubblica e Prefettura di Vibo Valentia, e che, quindi, solo per mero errore materiale, la comunicazione dell’avvenuto adempimento ai contenuti della suddetta diffida non è stata indirizzata anche alla Regione Calabria». E ancora, con riguardo all’attività svolta, si evidenzia che: sono state notificate 17 ordinanze di inottemperanza alla demolizione, con relative sanzioni, di fabbricati ricadenti su suolo privato, per i quali è stata avviata la procedura per la nomina del professionista (tecnico) per l’espletamento delle operazioni catastali frazionamento/accatastamento e valutazione economica dell’eventuale demolizione, necessari per l’acquisizione al patrimonio comunale e propedeutiche alla conseguente proposta al Consiglio Comunale per la dichiarazione dell’esistenza/inesistenza di interessi pubblici (ai sensi dell’art. 31 comma 5 del d.p.r. 380/2001)». Per i 13 interventi abusivi ricadenti su suolo demaniale e comunale si «è proceduto con l’individuazione, previa gara d’appalto, dell’operatore economico per la demolizione dei manufatti abusivi e che i lavori di demolizione avverranno subito dopo il periodo estivo, previo accordo con le Forze dell’Ordine». Infine per la «per la prosecuzione delle procedure di demolizione è stata stanziata in bilancio comunale la somma complessiva di un milione di euro. Tanto a dimostrazione dell’impegno profuso dagli uffici riguardo il contrasto all’abusivismo edilizio».

LEGGI ANCHE: Abusivismo, la Regione commissaria trenta Comuni: ci sono anche Vibo e Ionadi

Rifiuti e depurazione, la Regione mette in campo 43mln: i progetti finanziati nel Vibonese

Vibo, approvati cinque progetti di rigenerazione urbana con fondi Pnrr. Il sindaco: «Grande lavoro»