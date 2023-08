Incidente stradale mortale a Francavilla, indagano i carabinieri di Filadelfia

Si stava recando al mare insieme al figlio quindicenne, Vittoria Mazzotta, la 54enne di Filadelfia che ieri ha perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale numero 40 in località Molino-Sordo-Petrara ed in direzione del bivio dell’Angitola. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Stazione di Filadelfia, l’auto – una Fiat 600 – condotta dalla donna si è scontrata con altra vettura, una Yaris, che pare procedesse nello stesso senso di marcia. Sia la conducente della Toyota Yaris che il figlio della vittima (dopo un primo ricovero in ospedale a Vibo) sono stati ascoltati dai carabinieri della Stazione di Filadelfia che conducono le indagini al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. L’amministrazione comunale di Filadelfia in segno di lutto ha intanto annullato gli eventi previsti nell’agosto filadelfiese nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto.

