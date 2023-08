Soverato: fa il bagno con la sedia a rotelle e i sub recuperano la carrozzina a 65 metri

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Fa il bagno con la sua sedia a rotelle speciale ma rischia di essere trascinata verso l’abisso a causa del fondale scosceso, che in quel punto precipita per centinaia di metri. È successo a Soverato, dove una giovane psicologa, con una grave patologia che la costringe dalla nascita su una sedia a rotelle, mentre si trovava in acqua seduta sul suo nuovo presidio medico adatto ad avanzare sulla sabbia senza sprofondare e ad entrare in mare, ha perso il controllo della carrozzina che è affondata. Fortunatamente la donna è riuscita a sganciarsi dalla sedia mettendosi in salvo, ma la preziosa carrozzina sembrava persa per sempre. Da quel giorno, infatti, non ha potuto più potuto raggiungere autonomamente il mare per fare il bagno. A recuperarla sono stati i sub.

