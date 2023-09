Maestrale: resta in carcere l’avvocato Francesco Sabatino

Resta in carcere l’avvocato Francesco Sabatino, 44 anni, di Vibo Valentia, arrestato il 7 settembre scorso nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago. Il gip distrettuale, Filippo Aragona, ha infatti rigettato l’istanza degli avvocati Michelangelo Miceli e Antonio Caruso che, all’esito dell’interrogatorio di garanzia del proprio assistito (il quale si è difeso energicamente respingendo tutte le accuse), avevano chiesto la scarcerazione e in subordine una misura alternativa al carcere. Richiesta però rigettata dal gip che ha ritenuto la permanenza delle esigenze cautelari con la misura del carcere. L’accusa per il penalista vibonese Francesco Sabatino è quella di concorso esterno in associazione mafiosa. Per le singole contestazioni LEGGI QUI: Maestrale-Carthago: dalle intercettazioni ai collaboratori, le accuse per l’avvocato Sabatino

