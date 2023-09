Opere abusive a Ionadi, ordinata la demolizione

Opere totalmente abusive sono state scoperte dai carabinieri di Filandari a Ionadi unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale. In particolare, in località “Orto di Nao” nel corso di un sopralluogo urbanistico è stato trovato un fabbricato rurale – di proprietà di F.N., residente a San Costantino Calabro – ampliato al piano terra su due lati in maniera totalmente abusiva. Sono stati poi trovati altri manufatti e fabbricati in condizioni precarie ed utilizzati per il ricovero degli animali e il deposito di attrezzi agricoli, risultati ugualmente fuori legge. Da qui l’ingiunzione alla proprietaria a demolire ovvero rimuovere le opere realizzate in assenza di provvedimenti autorizzativi e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni.

