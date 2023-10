Cane cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco di Vibo Valentia

Il segugio impegnato insieme al suo proprietario in una battuta di caccia è scivolato in una gola profonda circa 20 metri in località Fiumara Fonda

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Filadelfia per la ricerca e il recupero di un cane. Il segugio era impegnato, insieme al suo proprietario, in una battuta di caccia quando, all’improvviso, scivolava in una gola profonda circa 20 metri in località Fiumara Fonda. Dopo aver provato a recuperare il cane con mezzi propri, il proprietario ha allertato la Sala operativa dei Vigili del Fuoco che, intervenuti sul posto, dopo due ore di ricerca, hanno individuato il segugio e, con l’ausilio di tecniche di derivazione SAF, lo hanno tratto in salvo.

