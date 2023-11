Filandari: idoneità del campo sportivo mancante e il sindaco opta per…partite a porte chiuse

Rita Fuduli

La Questura di Vibo Valentia chiede a tutti i sindaci di produrre apposita documentazione in ordine all’idoneità dei campi sportivi presenti nei rispettivi territori comunali ed il sindaco di Filandari pensa “bene” di…firmare un’ordinanza per vietare la presenza del pubblico alle partite di calcio che si disputano nell’impianto sportivo comunale “Domenico Tavella”. Un’ordinanza che potrebbe però cadere nel nulla, atteso che non spetta al sindaco Rita Fuduli decidere se le partite della locale squadra di calcio debbano o meno giocarsi a porte chiuse. Ecco cosa si legge però nell’ordinanza a firma del primo cittadino: “Vista la richiesta della Questura, acquisita al protocollo dell’ente il 30 ottobre 2023 in cui la stessa richiedeva delucidazioni in merito all’autorizzazione rilasciata alla società sportiva Ads Filandari Calcio e successiva comunicazione del 3 novembre si ordina il divieto di eventi sportivi con la presenza di pubblico nell’impianto sportivo comunale Domenico Tavella e disputare a porte chiuse tutti gli eventi sportivi”. Il sindaco di Filandari, Rita Fuduli, ha anche ordinato di affiggere tale sua ordinanza lungo le recinzioni perimetrali dell’impianto sportivo. Un’ordinanza i cui effetti sono però ancora tutti da vedere perché se le partite nel campo sportivo di Filandari debbano o meno essere giocate a porte chiuse non spetta al sindaco stabilirlo ma lo decide unicamente il questore sulla scorta della documentazione, in ordine all’idoneità della struttura ad ospitare il pubblico, che il sindaco non ha ancora inviato alla Questura. E non avendo fornito sinora la documentazione richiesta (è idoneo o non è idoneo il campo sportivo di Filandari ad ospitare il pubblico?) ecco la “scorciatoia” con l’ordinanza del sindaco per vietare la presenza del pubblico al campo e giocare a porte chiuse. Seguiremo lo sviluppo degli eventi. Tutto a posto?

