Soriano Calabro, il liceo scientifico si conferma eccellenza scolastica su scala regionale

Tiziana Furlano dirigente scolastica del “Niccolò Machiavelli” di Soriano

Il Liceo scientifico “Niccolò Machiavelli” di Soriano Calabro continua a confermarsi tra i migliori licei calabresi secondo la Fondazione Agnelli. La nuova edizione della guida curata dalla Fondazione Agnelli per aiutare genitori e ragazzi nella scelta della scuola superiore, ha mostrato i punteggi riportati dagli istituti sulla base degli esiti universitari (esami sostenuti e media dei voti) e lavorativi (tasso di occupazione e coerenza tra titolo di studio e lavoro) a un anno dal diploma. E ancora una volta l’istituto sorianese guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano, è in vetta alla classifica regionale, che lo indica al secondo posto tra i migliori licei della regione. La valutazione: a ogni istituto viene assegnato un valore corrispondente a un indice Fga, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti all’università dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori. Per l’edizione del decennale, la guida – nata nel 2014 – ha analizzato i dati relativi a 1. 326. 000 diplomati italiani di 7. 850 scuole, in tre successivi anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. A giudare la classifica calabrese nel 2023 è il liceo classico Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, con un indice Fga di 72,16, in leggero calo rispetto allo scorso anno (72,78). A occupare il secondo gradino più alto del podio è, come dicevamo, il liceo scientifico Niccolò Machiavelli di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, con un indice Fga di 71,66. Mentre in terza posizione si posiziona il liceo Enrico Fermi di Castrovillari, con un indice Fga di 69,39. I dati degli altri licei della provincia di Vibo Valentia: Giuseppe Berto di Vibo Valentia (60,63), Is Filadelfia (58,51), Luigi Einaudi di Serra San Bruno (57,1), Vianeo di Tropea (45,51). Tra i classici a riportare il punteggio maggiore è il Michele Morelli di Vibo (59,85), seguito dal Bruno-Vinci di Nicotera (52,37) e dal Galluppi di Tropea (44,62).

Maria Teresa Daffinà, docente di Lettere e responsabile di plesso

Il “Niccolò Machiavelli” guida ormai da anni la classifica dei migliori istituti calabresi, secondo Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli dalla Fondazione Agnelli. Al timone dell’istituto delle Preserre – da due anni – si trova l’apprezzata dirigente scolastica Tiziana Furlano la quale, ha espresso soddisfazione per il risultato degno di nota ottenuto dall’istituto: “Sono veramente felice per questa notizia perchè sono appunto queste le notizie che danno senso al nostro agire quotidiano, che dimostrano la costruzione continua di percorsi didattici ed educativi, solidi e validi”. Molto soddisfatta per l’attestazione del “Niccolò Machiavelli” di Soriano Calabro è anche la responsabile del plesso, Maria Teresa Daffinà, docente di Lettere da quasi quindici anni al suddetto liceo: “Una riconferma per il liceo, un’attestazione che è frutto di un lavoro straordinario, reso possibile soprattutto per merito dei ragazzi con i quali insiste un dialogo sempre aperto. Una mission che ha investito molto su una didattica alternativa che ha portato a una eccellente offerta formativa. L’obiettivo di tutti i docenti – ha aggiunto la Daffinà – è quello di sviluppare negli studenti la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, per contribuire a renderli adulti colti e intraprendenti”.

