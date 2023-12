Vibo, medico interdetto per falso: attesta cecità quando la donna era già morta da 19 giorni

Nominato quale consulente d’ufficio da parte del giudice del lavoro in un procedimento per il riconoscimento dell’invalidità civile avrebbe redatto una falsa perizia

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio emessa dal gip del locale Tribunale nei confronti di un medico di San Costantino Calabro in quanto ritenuto responsabile di falsa perizia. Il provvedimento interdittivo ha origine dalla denuncia presentata dalla direzione provinciale dell’Inps di Vibo Valentia alla Procura con la quale è stata segnalata la condotta tenuta dal professionista, nominato perito dal Giudice del lavoro nell’ambito di un apposito procedimento volto al riconoscimento dello stato di invalidità civile, ed in particolare dello stato di cecità della richiedente. Il perito, all’esito degli accertamenti richiesti dalla competente autorità giudiziaria, ha quindi prodotto la prevista relazione peritale nella quale ha dato atto di aver visitato l’interessata e di aver riscontrato che la stessa era affetta da cecità assoluta con diritto alla relativa indennità di accompagnamento. Dalla documentazione presente al fascicolo processuale è però emerso che la donna non avrebbe mai potuto essere stata visitata dal consulente tecnico nella data da questi indicata, poiché deceduta ben 19 giorni prima. Surichiesta della Procura, il gip ha quindi emesso una misura cautelare interdittiva a carico del medico disponendo la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di consulente tecnico d’ufficio e l’interdizione totale delle attività per la durata di sei mesi. SEGUONO AGGIORNAMENTI

