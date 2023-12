Incendio in un’abitazione del Cosentino: morta un’anziana

di Salvatore Bruno

Una donna di 87 anni, Maria Giovanna Casella, è deceduta questa mattina a Mongrassano, nel Cosentino, nell'incendio verificatosi nella propria abitazione situata nel centro storico del paese. L'anziana viveva da sola ma era costantemente accudita dalle due figlie che non mancavano di prestarle assistenza quotidiana. Anche questa mattina una di loro si era recata in casa della madre, per poi salutarla intorno alle ore 10:30.