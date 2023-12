Maestrale-Carthago: ritorna in libertà 55enne di Filandari

L’avvocato Giuseppe Bagnato

La Corte di Cassazione, in accoglimento di un ricorso proposto dagli avvocati Giuseppe Bagnato e Dario Gareri, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro disponendo l’immediata scarcerazione di Salvatore Policaro, tornato così in libertà. Il 55enne di Filandari era stato arrestato nel maggio scorso nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa riconducibile al “locale” di Zungri, nonché per due ipotesi di estorsione consumata e tentata pluriaggravata.In particolare, si contesta a Salvatore Policaro di essere un partecipe dell’associazione e alle strette dipendenze del gruppo riconducibile alla ‘ndrina di Cessaniti, quale concorrente ed esecutore materiale in due vicende estorsive nel comprensorio vibonese nell’anno 2019. Lo stesso era stato tratto in arresto nel maggio scorso in seguito ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catanzaro, a sua volta confermata dal Tribunale del Riesame che aveva respinto il ricorso. I difensori hanno proposto ricorso per Cassazione censurando la decisione del Tribunale del Riesame, segnalando come l’attività intercettiva valorizzata, pur attestando la presenza e la partecipazione dello stesso ai colloqui ritenuti rilevanti nelle specifiche vicende contestate, non fosse tale da comprovare la responsabilità indiziaria per i reati contestati. La Cassazione in accoglimento dei rilievi difensivi ha annullato senza rinvio le due ordinanze, emesse dal Tribunale del Riesame e quella del gip distrettuale di Catanzaro, disponendo per l’effetto l’immediata scarcerazione.

