Incidente sulla statale 106: morto un 49enne

La vittima si trovava in sella alla propria bicicletta quando è stata travolta da un'auto. Il conducente si è allontanato senza prestare soccorso

Un 49enne, Hafid Nser, è morto nella serata di ieri dopo essere stato investito da un’automobile sulla statale 106 jonica, nel territorio di Corigliano Rossano. La vittima, al momento del tragico impatto, era in sella alla propria bicicletta e, da quanto si apprende, dopo lo scontro il conducente dell’auto si è allontanato senza prestare soccorso. Il 49enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente. Il traffico nel tratto della statale 106 in cui si è verificato l’incidente ha registrato forti rallentamenti.

