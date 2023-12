Maestrale-Carthago: annullamento con rinvio in Cassazione per 47enne di Paravati

Annullamento con rinvio da parte della Cassazione per Massimo Rombolà, 47 anni, di Paravati (frazione di Mileto), imputato nel procedimento penale nato dall’operazione antimafia denominata Maestrale-Carthago. Per lui, quindi – in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Antonio Barilaro – sarà necessario un nuovo passaggio dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. In precedenza il Riesame aveva annullato la misura in relazione alle contestazioni per la detenzione di armi, confermando invece la misura cautelare per delle estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno, aggravate dal metodo e dall’agevolazione mafiosa. Da qui la concessione degli arresti domiciliari. Su ricorso difensivo, quindi, la sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio con riferimento all’aggravante mafiosa. Nei confronti di Massimo Rombolà, la Dda di Catanzaro ha nel frattempo chiesto il rinvio a giudizio unitamente ad altri 284 imputati per i quali ci si trova dinanzi al gup.

