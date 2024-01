Narcotraffico internazionale: rigettato in Cassazione il ricorso di Giuseppe Topia

Giuseppe Topia

Rigettato dalla quarta sezione penale della Cassazione il ricorso proposto da Giuseppe Topia, 43 anni, di Vibo Valentia, avverso la sentenza con la quale il 12 ottobre 2022 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rideterminato la pena inflitta nell’operazione antidroga “Meta 2020” in 12 anni e 4 mesi di reclusione e 30mila euro di multa. Per la Cassazione, tale trattamento sanzionatorio – dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Suprema Corte – deve ritenersi corretto. Nei giudizi di merito – evidenziati dalla Cassazione in sentenza per respingere il ricorso – è emerso che Giuseppe Topia ha rivestito una “posizione di rilievo in un sodalizio dedito al narcotraffico internazionale” all’epoca diretto dal broker della cocaina Vincenzo Barbieri, quest’ultimo poi ucciso a San Calogero nel marzo 2011. Topia sarebbe stato delegato a “sovrintendere al recupero dei carichi di stupefacente importati in Italia, occupandosi – tra l’altro – dell’individuazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio dei carichi”. Sempre a Giuseppe Topia in più occasioni erano state poi “affidate le somme di denaro necessarie per l’organizzazione delle importazioni della merce di copertura”, pianificando e programmando “l’attività del sodalizio, con ampia autonomia decisionale ed assunzione di correlativa responsabilità”. Attualmente Giuseppe Topia figura anche tra gli imputati del processo nato dall’operazione “Adelfi” (sempre per narcotraffico) in corso di celebrazione dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Processo Adelfi a Vibo: tabacchino di San Calogero «base operativa del traffico internazionale di cocaina»

Il pentito Corsini, i sudamericani a San Calogero e la cocaina venduta ai reggini e al clan Di Lauro di Napoli

Processo Adelfi a Vibo, il pentito Furfaro: «Campisi ucciso da Signoretta e Peppe Mancuso»

Processo Adelfi a Vibo Valentia, il collaboratore Corsini: «Salvatore Drommi è stato sciolto nell’acido»

Processo Adelfi, Moscato e Mantella in aula: «Ventrici aveva ordinato due omicidi e doveva morire»