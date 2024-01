Tir in fiamme all’altezza dello svincolo di Sant’Onofrio -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un tir in transito nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio ha preso improvvisamente fuoco, poco fa, causando apprensione per gli automobilisti in coda. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e personale dell’Anas per mettere in sicurezza il mezzo. L’incidente non ha provocato feriti, mentre il tratto stradale è momentaneamente chiuso al traffico in attesa che venga messo in sicurezza. La Polizia stradale giunta da Vibo Valentia è sul posto per le operazioni necessarie e per garantire il ripristino del traffico che dovrebbe riprendere entro 30 minuti circa. AGGIORNAMENTO ORE 9:41: la circolazione del traffico è ripresa regolarmente.

