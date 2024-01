Pistola e stupefacente nel borsone, lascia il carcere 38enne di Ricadi

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, Luca Apriceno, 38 anni, di Santa Domenica di Ricadi. Era stato arrestato dalla polizia a Milano per la detenzione in un borsone di una pistola Beretta M34 calibro 9 corto con matricola abrasa e relativo munizionamento (6 colpi all’interno del caricatore), da considerarsi arma clandestina, oltre che per 2,5 grammi di cocaina e 22,15 di marijuana. La scoperta della sostanza stupefacente e dell’arma era stata fatta dalla polizia a Milano il 16 novembre scorso. A sostituire la misura del carcere (era detenuto a San Vittore) con gli arresti domiciliari a Roma (con obbligo di indossare il braccialetto elettronico) è stato il gip del Tribunale di Milano in accoglimento di un’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo.

