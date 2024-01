Tentato omicidio a Reggio, si costituisce il secondo presunto autore

Dopo quasi tre mesi di irreperibilità, si è costituito in carcere Paolo Paleologo, di 45 anni, accusato del tentato omicidio avvenuto a Reggio Calabria il 13 ottobre scorso ai danni di Gioele Carmelo Mangiola, di 39 anni, ferito al volto con alcuni colpi di pistola in via Sant’Elia, nella zona sud della città. In seguito alle indagini della guardia di finanza, nei confronti di Paleologo erano stati emessi prima un provvedimento di fermo e poi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l’inchiesta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, Paleologo sarebbe uno dei due autori del tentato omicidio. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe avuto “compiti di supporto” all’azione di Emilio Minniti. Quest’ultimo, arrestato lo scorso dicembre, sarebbe l’esecutore materiale del tentato omicidio. Continua a leggere su LaCnews24.it

