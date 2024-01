Incidente sulla Statale 18 in territorio di Curinga: un morto e un ferito

A causa di un incidente, la strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Reggio Calabria, in prossimità del km 388,300 nel territorio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro. Il sinistro – le cui cause sono in corso di accertamento – ha coinvolto un mezzo pesante e nell’impatto una persona ha perso la vita (A.G., di 53 anni) ed un’altra (di nazionalità indiana) è rimasta ferita. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale. Il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e ripristinare la transitabilità lungo la strada Statale. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso proveniente da Lamezia Terme. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.