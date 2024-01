Incidente stradale nel Vibonese, due i feriti

Incidente stradale nel centro abitato di Favelloni, frazione di Cessaniti. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente due auto, una Ford Fiesta una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata ai carabinieri, mentre sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco. Disagi alla circolazione stradale.

