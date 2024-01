Mileto, incidente lungo la Statale 18: un ferito trasportato allo “Jazzolino”

Due utilitarie, una Panda e una Citroen, sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto lungo la Statale 18 nel territorio comunale di Mileto per cause ancora da accertare. Le due autovetture erano in marcia in direzione di Vibo quando, probabilmente anche a causa dell’asfalto bagnato, sono entrate in collisione. Quasi tutti gli occupanti dei due veicoli sono risultati illesi dal sinistro eccetto un giovane, che comunque non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso dello “Jazzolino” per le verifiche e le cure del caso. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, si sono portati i carabinieri e personale dell’Anas per gli accertamenti in relazione all’accaduto e per ripristinare il traffico.

