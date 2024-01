Scomparsa a Vibo dello storico benzinaio Crudo, il ricordo dei nipoti

Ha destato commozione in città la scomparsa dello storico benzinaio Vincenzo Crudo. Ne ricordano la figura i nipoti attraverso una “lettera aperta” che riceviamo e pubblichiamo di seguito: «I tuoi amatissimi nipoti, con amore nel ricordo del tuo meraviglioso sorriso. Ci hai dedicato la tua vita, crescendoci come un padre amorevole, grande esempio di onestà, rispetto, sacrificio e di amore. Non potevamo desiderare un’infanzia più bella di quella che ci hai regalato; insieme abbiamo gioito dei nostri successi superando le difficoltà incontrate. In ognuno di noi riconoscevi una qualità che tanto ti rendeva orgoglioso, spronandoci a dare il meglio di noi. Che grande nonno sei stato, hai realizzato il grande desiderio della tua vita: la Famiglia, da te tanto difesa, amata e mantenuta unita. Noi nipoti ti promettiamo di curare questo grande valore inciso nei nostri cuori per sempre. La casa dei nonni sarà sempre il nostro porto sicuro dove ritrovarci. Grazie nonno del tuo grande amore. I tuoi nipoti Pippo, Vivi, Ciccio, Ale e Gio».