Furto nel convento di San Domenico a Soriano, indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Soriano Calabro per far luce su un furto avvenuto all’interno del convento di San Domenico. Ignoti sono riusciti infatti a penetrare all’interno e a portare via dal convento oggetti preziosi e l’oro che alcuni fedeli avevano donato alla Madonna del Rosario. A condannare l’accaduto è stato il priore Domenico Margiotta che ha fatto la scoperta. SEGUONO AGGIORNAMENTI

