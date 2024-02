Incidente a Rosarno, l’ultimo straziante saluto a Gessica e Francesco

di Giuseppe Mancini

Nel reggino si è vissuto un pomeriggio di dolore, cordoglio e commozione, per l’ultimo saluto a Francesco Giovinazzo e Gessica Muiá, i due fidanzati di 23 anni deceduti a Rosarno per un incidente stradale la notte tra il 30 e 31 gennaio. Le salme sono arrivate davanti al sagrato della Chiesa Maria SS. Addolorata di Rosarno alle 15. Ad attenderle molte persone raccolte attorno all’immane sofferenza dei familiari. Come in uno struggente e ultimo incontro amoroso, prima è giunto il feretro di Francesco, subito dopo quello di Gessica. Le bare sono state estratte dalle auto nel silenzio generale, e i due fidanzati si sono abbracciati simbolicamente per l’ultima volta, tra le lacrime dei parenti che si consolavano a vicenda. Nel contempo sono stati fatti volare in aria dei palloncini e due colombe bianche. A Rosarno il funerale religioso è proseguito in forma ristretta, con la partecipazione dei parenti. Nel frattempo, il feretro di Gessica è stato portato nel suo paese, a San Ferdinando, nella parrocchia San Ferdinando Re, dove dalle 15:30 si è svolto il rito funebre. Ad accoglierla l’intera comunità vicina alla sua famiglia. La funzione religiosa è stata celebrata in una chiesa completamente gremita. CONTINUA A LEGGERE QUI: Incidente a Rosarno, le bare di Francesco e Gessica si incontrano sul sagrato per l’ultimo straziante addio

LEGGI ANCHE: Fidanzati morti a Rosarno: «Ti amo più della mia vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte»